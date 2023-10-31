Лайфхак: это должен делать по утрам каждый водитель для экономии топлива

Водителям назвали простой способ экономии топлива в зимнее время

В зимний сезон, особенно в морозный и снежный, автомобиль расходует больше горючего. Это обусловлено прогревом двигателя и работой печки. Но расход топлива можно немного снизить, благодаря одной несложной «утренней» процедуре.

Большинство автомобилей находятся всю ночь на стоянке под открытым небом, и утром на его крыше может образоваться «шапка» от выпавшего снега. Как правило, водители ограничиваются смахиванием снега только с лобового стекла, забывая о крыше. Это в корне неверный подход, потому что тогда и вес немного уменьшится, а аэродинамика автомобиля улучшится.

Причем оба фактора самым положительным образом скажутся на снижении расхода топлива. Поэтому не забывайте счищать все последствия снегопада и с крыши машины. И экономия горючего, это только один повод, очистка крыши от снега гарантирует безопасность. Дело в том, что во время движения автомобиля осадки могут «слететь» на лобовое стекло, но если их убрать, то риск непредвиденных ситуаций снизится.

Стоит также позаботиться об убранстве багажника — в нем не должно быть никаких лишних вещей, тяжелых инструментов и других предметов, включая стройматериалы. Чем меньше хлама находится в багажном отделении, тем ниже будет нагрузка на транспортное средство, как следствие — экономия топлива. Кроме того, проверяйте периодически давление в шинах. Покупайте только качественное горючее и моторное масло, которое не должно иметь высокую вязкость.

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Источник: Belnovosti.by