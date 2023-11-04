Быстрая реакция водителя автобуса спасла жизнь пассажирке мотоцикла
Авария произошла 21 октября в Хот-Спрингс (штат Арканзас, США). На съемке с видеорегистратора, расположенного на ветровом стекле автобуса, видно, как он едет по второй полосе со скоростью около 50 км/ч за несколько мгновений до происшествия. Мотоциклист и его пассажирка сворачивают на первую полосу прямо перед автобусом.
В результате резкого маневра водителя мотоцикла его пассажирка слетает и оказывается на асфальте как раз перед автобусом.
У водителя оставалась пара мгновений, чтобы среагировать, и он успел это сделать. Хотя после он сознался, что до последнего не знал, достаточно ли коротким окажется тормозной путь.
«Она упала и лежала поперек моей полосы движения, и мне некуда было уходить. Я изо всех сил нажал на тормоза, молясь, чтобы успеть остановиться, и все это произошло за долю секунды», — рассказал Рамон.
Женщину осмотрели в местной больнице, но быстро отпустили. Она отделалась легкими ушибами.
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Фото: YouTube
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