Стоимость дизтоплива и бензина на АЗС государство возьмет под свой контроль
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект о государственном контроле за ценами на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Инициатором выступила фракция «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Как заявил ее руководитель Сергей Миронов, рост розничных цен на топливо не должен быть выше ожидаемого уровня инфляции
Как отмечается в пояснительной записке к документу, в годовом выражении потребительские цены на бензин выросли на 9,8%, а цены производителей - на 71,8%. По данным Росстата, повышение цен на бензин в сентябре зарегистрировано в 41 российском регионе. При этом по сравнению с августом их рост составил 2,1%.
Ранее с инициативой установить предельно допустимые цены на АЗС выступила ЛДПР. Депутаты предложили устанавливать максимальные цены для торговли на АЗС не менее чем на три года и не более чем на пять лет. А их размер должно определять правительство.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: ТАСС
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости