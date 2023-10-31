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Стоимость дизтоплива и бензина на АЗС государство возьмет под свой контроль
Стоимость дизтоплива и бензина на АЗС государство возьмет под свой контроль
Госдума рассмотрит законопроект о госконтроле...
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Стоимость дизтоплива и бензина на АЗС государство возьмет под свой контроль

Госдума рассмотрит законопроект о госконтроле за ценами на топливо

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект о государственном контроле за ценами на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Инициатором выступила фракция «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Как заявил ее руководитель Сергей Миронов, рост розничных цен на топливо не должен быть выше ожидаемого уровня инфляции

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в годовом выражении потребительские цены на бензин выросли на 9,8%, а цены производителей - на 71,8%. По данным Росстата, повышение цен на бензин в сентябре зарегистрировано в 41 российском регионе. При этом по сравнению с августом их рост составил 2,1%.

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Ранее с инициативой установить предельно допустимые цены на АЗС выступила ЛДПР. Депутаты предложили устанавливать максимальные цены для торговли на АЗС не менее чем на три года и не более чем на пять лет. А их размер должно определять правительство.

Источник: ТАСС

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Фото:За Рулем
Фото:За Рулем
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