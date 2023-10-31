Тарифам на принудительную эвакуацию авто запретят расти законодательно

Стоимость эвакуации авто на штрафстоянку предложили ограничить 20% от МРОТ

С 15 октября в Москве в очередной раз повышена стоимость принудительной эвакуации на штрафстоянку, которой подлежат неправильно припаркованные транспортные средства. Для легкового автомобиля (до 80 л. с.) эта услуга теперь обойдется в 5920 рублей, а мощностью до 250 л. с. – 9450 рублей. При этом сам штраф за неправильную парковку, согласно КоАП, составляет от 500 до 3000 рублей.

По мнению депутата Госдумы Ярослава Нилова, создается парадоксальная ситуация, которая требует пересмотра.

«Таким образом, человек, совершивший правонарушение, с учетом установленных расценок, фактически выплачивает штраф, превышающий в несколько раз наказание, предусмотренное КоАП. Это нарушает один из основополагающих принципов административного наказания: принцип справедливости и соразмерности наказания совершенному правонарушению», – подчеркнул парламентарий.

В связи с этим в Правительство РФ направлен законопроект, который должен ограничить стоимость перемещения транспортного средства в случае неправильной парковки размером, не превышающим 20% величины прожиточного минимума в регионе.

Ранее Нилов предлагал ввести обязательное информирование водителя о зафиксированном нарушении и предстоящей эвакуации по номеру телефона, а также не эвакуировать автомобиль ранее, чем через 10 минут после уведомления автовладельца.

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Источник: Парламентская газета

Фото: АГН "Москва"