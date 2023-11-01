Трудности выбора: владельцы Hyundai снова отложили продажу завода в Петербурге

Эксперты объяснили, почему заводу Hyundai в РФ грозят вторичные санкции Запада

Владельцы завода Hyundai Motor в России сейчас находятся в очень сложной ситуации из-за риска попасть под вторичные санкции, при этом, уход с российского рынка грозит владельцам огромными потерями. О судьбе корейского производителя эксперты порассуждали с изданием «АиФ».

Глава Федерации автовладельцев России, руководитель общественного движения «Автомобильный союз» Сергей Канаев расценивает предпринимаемые руководством завода усилия сохранить хотя бы в сокращенном виде персонал с выплатой ему зарплаты, как поиски какого-то приемлемого выхода.

«Может быть, будет найден какой-то компромисс и конвейер запустят снова», — предположил эксперт.

Но промышленный эксперт Леонид Хазанов не сомневается, что и этот завод будет в конечном счете продан российскому инвестору. При этом он не рискнул назвать покупателя.

«Будет это „Автотор“, АВТОВАЗ или еще кто-то, сказать сейчас довольно сложно, вопрос уперся лишь в стоимость. Hyundai продавать завод за бесценок не станет, в то же время покупать его, условно говоря, за 500-700 миллионов долларов тоже охотников мало», — объясняет собеседник издания.

По мнению доцента кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Павла Грибова, продажа завода российскому инвестору — не самый рациональный вариант. При этом он подчеркнул, что важно не снижать усилий для получения доступа к передовым технологиям, но делать это нужно совместно с производителями из дружественных стран.

В качестве варианта он привел пример с концерном Maruti — одного из крупнейших автопроизводителей Индии и всей Южной Азии. Из названия Maruti Suzuki India Ltd очевидно, что это совместный бизнес с японским автогигантом. Но Maruti сегодня — не просто совместное предприятие, а крупный производитель с очень сильной юридической обособленностью, подчеркивает эксперт.

«Появление на освобождающихся мощностях такого партнера, обладающего доступом к передовым технологиям и при этом достаточно независимого в своих решениях, было бы самым выгодным вариантом для России», — убежден доцент.

Грибов исключил продажу завода корейскому подразделению в Казахстане, потому что его зависимость от головного концерна очень велика, вторичных санкций со стороны Запада ему вряд ли удастся избежать, резюмировал эксперт.

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Источник: Aif.ru

Фото: Hyundai