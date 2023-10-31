Стало известно, что происходит на российском заводе Hyundai
Российский завод Hyundai в Санкт-Петербурге продлил режим простоя до декабря 2023 года. Около половины всего штата предприятия — 534 сотрудника — получили соответствующие уведомления.
«Компания уведомила о режиме простоя на предприятии по 30 ноября 2023 года», — сообщили в городском центре занятости населения.
Автозавод Hyundai в Петербурге находится в режиме простоя с 1 марта 2022 года. Достоверной информации о дальнейшей судьбе предприятия до сих пор нет. Ранее сообщалось, что «завод в скором времени будет продан российскому инвестору». В конце сентября слухи о возможной продаже завода Hyundai подтвердил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Среди наиболее вероятных кандидатов на покупку называют дилерский холдинг «Авилон» и калининградский «Автотор».
Когда «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» перейдет новому собственнику, площадку переименуют и перезапустят. Сроки возобновления работы завода пока неизвестны, как и то, что именно он будет производить.
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Источник: Интерфакс
Фото: Hyundai
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