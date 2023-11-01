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Китайские кроссоверы Skywell прибавили в цене: подорожание существенное

Skywell с 1 ноября поднял цены на свои кроссоверы на 100-600 тыс. рублей

Китайский Skywell с 1 ноября увеличил стоимость обеих моделей кроссоверов, представленных на российском рынке. Причем подорожание довольно существенное – от 100 до 600 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.

На максимальные 600 тыс. рублей выросла цена на электрическую версию Skywell ET5 в базовой комплектации Comfort. Этот же автомобиль в исполнениях Luxury (2022 года) подорожал на 400 тыс. рублей – до 5,38 млн рублей, а Luxury+ (2023 года) – на 100 тыс. и теперь продается за 5,15 млн рублей.

Skywell ET5
Skywell ET5
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Гибридный Skywell HT-I прибавил 460 тыс. рублей в базовой комплектации Comfort, теперь цена на него стартует от 4,45 млн рублей. На 200 тыс. и 260 тыс. рублей соответственно подорожали кроссоверы бренда в версиях Premium и Luxury.

Skywell HT-I
Skywell HT-I

Источник: Автоновости дня

Фото: Skywell, За рулем

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