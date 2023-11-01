Партию трехрядных китайских кроссоверов Hongqi HS7 привез в РФ один из дилеров

Пятиметровый кроссовер Hongqi HS7 доступен в продаже в России от 6,8 млн рублей

Большой китайский кроссовер Hongqi HS7 появился в одном из дилерских центров в России. Корреспондент «Российской газеты» узнал, что цена автомобиля варьируется от 6 799 000 до 7 090 000 рублей.

Габариты кроссовера: в длину 4995 мм, ширина — 1960 мм, а в высоту он достигает 1760 мм, размер колесной базы 2920 мм. По этим параметрам новый автомобиль обошел Toyota Land Cruiser, в частности по длине кузова на 30 мм и по базе — на 70 мм.

Hongqi HS7

В салоне автомобиля цифровизация по последнему слову техники, из аналоговых элементов управления — колесики на руле, кнопка запуска двигателя, селектор выбора режима, блокировка дверей, круиз-контроль. Внутри также есть цифровая приборная панель и вертикальный дисплей мультимедийной системы. Предлагаются модели с шестиместной или семиместной конфигурацией, в первом случае кресла второго ряда раздельные, а не в виде сплошного дивана.

Hongqi HS7

Кроссовер оснащен турбомотором, объем которого составляет 2,0 л (380 Hm) мощность 252 л.с., он работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением, задний привод. Можно заказать кроссовер с двигателем V6 объемом 3,0 л на 337 л.с. (445 Нм) в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и системой полного привода. На выбор покупателей предлагается восемь режимов ездовой электроники, включая два внедорожных.

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Источник: rg.ru

Фото: www.autohome.com.cn