#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Легендарный «Гелик» «прокачают» и оснастят новой кинетической подвеской
Легендарный «Гелик» «прокачают» и оснастят новой кинетической подвеской
Mercedes-Benz G-Class получит подвеску от...
Китайский автопром готовит для российского рынка новинки, включая сегмент премиум
Китайский автопром готовит для российского рынка новинки, включая сегмент премиум
Российские дилеры ожидают в 2024 году из Китая...
«Москвич» с момента старта производства продал более 10 тысяч автомобилей
«Москвич» с момента старта производства продал более 10 тысяч автомобилей
Пресс-служба «Москвича»: свыше 13 тысяч авто...

Повысит безопасность: депутаты настаивают на льготах для примерных водителей

Для не нарушающих ПДД просят ввести скидку 50% на транспортный налог

Госдума все-таки рассмотрит законопроект о введении скидки 50% на транспортный налог для автомобилистов, которые не привлекались в течение года к административной ответственности за нарушение ПДД. Ранее этот документ получил отрицательное заключение правительства, но его инициатор, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, настаивает, что надо переходить «от логики наказания к логике поощрения безопасной езды».

«Такие эксперименты уже проводились за рубежом и показывали хорошие результаты. <…> Скидка по транспортному налогу – вполне понятный и ощутимый стимул для того, чтобы соблюдать правила. Нужно действовать не только кнутом, но и пряником», – отметил парламентарий.
9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Разве ж это нарушение? В ГИБДД считают, что да!

В пояснительной записке к законопроекту также указано, что увеличение числа соблюдающих ПДД и снижение количества пострадавших в авариях позволит снизить бюджетные расходы на оказание медицинской помощи.

В качестве еще одного аргумента для внесения соответствующих поправок в налоговый кодекс Даванков приводит результат принятия закона о скидках на уплату штрафов в течение 20 дней после нарушения. Эта мера, по его словам, помогла повысить собираемость штрафов и ответственность водителей. «Наш законопроект идет в том же русле», – подчеркнул депутат.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Прайм

Фото: Depositphotos

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0