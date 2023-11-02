Повысит безопасность: депутаты настаивают на льготах для примерных водителей
Госдума все-таки рассмотрит законопроект о введении скидки 50% на транспортный налог для автомобилистов, которые не привлекались в течение года к административной ответственности за нарушение ПДД. Ранее этот документ получил отрицательное заключение правительства, но его инициатор, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, настаивает, что надо переходить «от логики наказания к логике поощрения безопасной езды».
«Такие эксперименты уже проводились за рубежом и показывали хорошие результаты. <…> Скидка по транспортному налогу – вполне понятный и ощутимый стимул для того, чтобы соблюдать правила. Нужно действовать не только кнутом, но и пряником», – отметил парламентарий.
В пояснительной записке к законопроекту также указано, что увеличение числа соблюдающих ПДД и снижение количества пострадавших в авариях позволит снизить бюджетные расходы на оказание медицинской помощи.
В качестве еще одного аргумента для внесения соответствующих поправок в налоговый кодекс Даванков приводит результат принятия закона о скидках на уплату штрафов в течение 20 дней после нарушения. Эта мера, по его словам, помогла повысить собираемость штрафов и ответственность водителей. «Наш законопроект идет в том же русле», – подчеркнул депутат.
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Источник: Прайм
Фото: Depositphotos
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