Лить или не лить: каким бензином лучше заправляться — АИ−95 или 92-м

Водителям объяснили разницу между топливом АИ-95 и АИ-92 для работы двигателя

Некоторые автовладельцы убеждены, что бензин АИ−95 лучше для мотора, чем АИ-92, хотя производители разрешают заправлять двигатели топливом с октановым числом не ниже 91. Эксперты «Автовзгляда» разобрались в ситуации.

В числе аргументов в пользу АИ−95 приводится тот факт, что он менее склонен к детонации по сравнению с менее октановым АИ−92. Также преимуществом называется потребление 95-м меньших объемов горючего и что более высокооктановый бензин способствует выработке большей мощности двигателем.

На самом деле все эти преимущества учитывались в начале нынешнего столетия, когда для повышения октанового числа топлива еще использовались металлоорганические присадки, содержащие в своем составе соединения свинца или железа. Использование горючего с большим количеством таких добавок обеспечивало прирост производительности двигателя всего на 2-3%.

Но в России этот тип присадок запрещен, вместо них для получения нужного октанового числа топлива используется метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). Доля этого органического вещества в готовом бензине составляет 10-15%. Но у него есть недостаток – достаточно высокая летучесть, это значит, что при испарении бензина первым из него «уходит» именно МТБЭ, а в баке остается топливо с пониженным октановым числом.

В АИ−95 МТБЭ содержится заметно больше, чем в АИ−92, и для этого топлива такие потери присадки более ощутимы. Этот эффект проявится сильнее при больших объемах бензина. Особенно активно МТБЭ испаряется в жару. Другими словами, каким бы бензином ни заправлялся автомобиль, никто не определит точное значение сгораемого октанового числа у топлива, в конкретный момент времени.

По мнению специалистов автоотрасли, двигатель, потребляющий бензин с октановым числом не ниже 91, при переходе с АИ−92 на АИ−95 показывает прирост мощности не более чем на 1%. Отсюда вывод — все разговоры о якобы «большей экономичности» или «повышенной производительности» АИ−95 над АИ−92 абсолютно беспочвенны.

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Источник: Avtovzglyad.ru

Фото: Depositphotos