Конкурент ЗИЛ-157 – Praga V3S, которую у нас до сих пор любят! (видео)

В Сети рассказали о главном конкуренте советского ЗИЛ-157 – полноприводной Praga

На самом деле иностранных грузовиков в СССР было столь много, что рассказ о них приходится продолжить. Например, в первой части не нашлось места ныне культовой Praga V3S. Эти машины поставлялись в Союз официально.

Это при том, что те Праги по многим параметрам были довольно близки к нашему ЗИЛ-157. Но конструктив – совсем другой: сдвинутый за переднюю ось 6-цилиндровый дизель («половинка» V12 Tatra) воздушного охлаждения, балансирная задняя «тележка», собранная на заклепках рама, отличавшаяся особой гибкостью…

Сегодня в России эти машины очень ценятся понимающими людьми. Главным образом, из-за своих портальных мостов, которые можно применить на любом вездеходе собственной конструкции, не прибегая к заказу чрезвычайно дорогих ныне аналогичных мостов Volvo Laplander…

Иные не ограничиваются мостами, а восстанавливают такие машины в первозданном виде, что нельзя не приветствовать. Другое дело, что такие «Праги» в наше времена – зверь исключительно редкий…

О выдающемся грузовике Praga V3S и других «грузовых иностранцах» в СССР – в видео!

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Источник: Гора автофактов

Фото: YouTube