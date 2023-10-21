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Не ГАЗом единым: какие грузовики СССР закупал на Западе? (видео)

В Сети вспомнили об иностранных грузовиках, работавших в Советском Союзе

Первым импортным грузовиком в СССР после Второй мировой войны стала чешская Tatra 111 – машина с хребтовой рамой, независимой подвеской и дизельным V12 воздушного охлаждения. Экзотика и по нынешним, и по тем временам! Однако машина оказалась очень к месту.

Эта машина грузоподъемностью 8 тонн выпускалась с 1942 года и успела послужить в армии Вермахта. В СССР первые машины, собранные из оставшихся машинокомплектов, попали в качестве подарка для Красной Армии. Но тогда же, в 1945-м начались и официальные поставки Tatra 111 в СССР.

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Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран

В начале 1950-х это уже был вполне гражданский грузовик. Его 180-сильный двигатель объемом 14,8 л хорошо подходил для тяжелой работы в Сибири и на Севере. Говорят, в Якутии и в Магадане шофер, прежде чем попасть за руль Татры, должен был год отработать на ней механиком – чтобы как следует изучить конструкцию…

А какие еще иностранные машины служили в Союзе? Смотрим!

Видео: Гора автофактов

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