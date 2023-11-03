Еще одну модель АВТОВАЗа можно купить без дилерских накруток

В список моделей, которые можно купить по заводской цене, добавили Lada Vesta

На АВТОВАЗе остались довольны первыми результатами онлайн-продаж автомобилей – без наценок и по заводской цене. И решили расширить список моделей, участвующих в программе: теперь без наценок дилеров можно купить не только Lada Granta, но и Lada Vesta. В версии Life машина с завода обойдется покупателю в 1620,8 тыс. рублей, в версии Sportline – в 2175,9 тыс. рублей.

Программу онлайн-продаж автомобилей Lada по заводской цене автозавод запустил 28 сентября. Оформление всей сделки проводится на официальном сайте АВТОВАЗа. Обязательные условия – предоплата 10 тыс. рублей и приобретение авто в кредит.

Экономия при такой форме покупки позволит сэкономить до 40 тыс. рублей. Но за автомобилем придется приехать в один из трех дилерских центров в Тольятти. То есть, в первую очередь, такая покупка будет выгодна жителям близлежащих населенных пунктов.

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Источник: РГ