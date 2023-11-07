Обслуживание у официалов подорожало в два раза, а запчастей можно ждать до полугода

РОАД: Дальнейшее подорожание ТО у официальных дилеров не исключено

Техническое обслуживание автомобилей у официальных дилеров за последние полтора года подорожало на 30-100%. Причиной этого эксперты называют сложности с поставкой запчастей, отказ западных автоконцернов компенсировать дилерам часть работ и нестабильный курс рубля.

«Безусловно, с начала прошлого года выросла стоимость запчастей и расходников. На это повлиял курс валют, так как вместе с ним поменялись и закупочные цены. И, конечно, усложнившаяся логистика при импорте запчастей», — отметил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов.

Он добавил, что с учетом всех этих факторов серьезно выросли цены на кузовные детали, бамперы, двери и ветровые стекла.

Из-за сложной логистики с поставками комплектующих ремонт автомобиля может растянуться на срок от двух недель до полугода, предупреждают эксперты. При этом дальнейшее подорожание техобслуживания машин не исключено.

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Источник: Известия

Фото: Depositphotos