Полиция задержала пикап, прикидывавшийся полицейским

В Техасе загадочный пикап Booty Patrol, наконец-то, попался на глаза настоящей полиции

Не важно, насколько детским и смешным это кажется, но полицейские на дух не выносят машины, похожие на их служебные транспортные средства.В начале прошлого месяца офис шерифа округа ДеСото (Флорида, США) опубликовал предупреждение для местных водителей о том, что на дорогах может появиться пикап, напоминающий служебное транспортное средство пограничной полиции.

Однако этот пикап не является точной копией служебного автомобиля. Вместо охраны границ этот человек из Флориды патрулировал booties (попы). Да, вы не ослышались.

Офис шерифа утверждает, что грузовик «оборудован красными и синими огоньками и выдает себя за авто представителя закона». Белый пикап Chevrolet Silverado был замечен не только в округе ДеСото, но и в ряде других мест.

Сотрудники полиции все же задержали этот грузовик в воскресенье, 29 октября. Однако водителя оштрафовали не за хулиганство, а за нарушение пункта FSS 316.2397, касающегося незаконного использования световых сигналов.

Неясно, пытался ли водитель останавливать других участников движения, но в любом случае, не стоит делать ваш автомобиль похожим на служебное транспортное средство полиции, независимо от того, насколько это непристойно.

Но смешная надпись Booty Patrol повеселила многих и даже попала в главные новости на телевидении. Не смешно было только полицейским.

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Источник: Сarscoops.com



Фото: DeSoto County Sheriff’s Office



