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Автозаводы ушедших брендов в Калужской области в простое не останутся: подробности

Заводы Volkswagen, Peugeot и Volvo возобновят работу до конца этого года

В Калужской области продолжают простаивать производственные мощности иностранных автопроизводителей, которые ушли из России. Но, по заявлению губернатора региона Владислав Шапша, автозаводы Volkswagen, ПСМА Рус (Peugeot-Citroen) и Volvo возобновят работу уже в этом году.

«Для всех [Volkswagen, Peugeot и Citroen, и Volvo] определен вектор развития. Бывший Volvo начинает свою работу в коллективе, в этом году первые автомобили будут выпущены. Мы выйдем на серьезные производственные мощности, будет использован весь цикл, который сейчас организован», — рассказал глава региона.
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Шопша добавил, что переговоры по Volkswagen пока продолжаются, но ожидается, что уже в декабре на предприятие будут поставлены машинокомплекты для сборки автомобилей. Какой именно марки, губернатор не уточнил.

Пробные партии автомобилей будут выпущены и на заводе «ПСМА Рус» (принадлежит концерну Stellantis и Mitsubishi), добавил Шопша. При этом он не уточнил, о какой марке идет речь.

Ранее сообщалось, что первой продукцией автозавода в Калуге, выпущенной после ухода Volvo, станут грузовики Урал Next. До конца года планируется собрать 50 опытных экземпляров. Далее в 2024-2026 гг. предприятие будет выпускать китайские машины. В качестве приоритетного партнера называется Dongfeng.

Источник: ТАСС

Фото: Volkswagen

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