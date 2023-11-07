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Стала известна дата премьеры абсолютно новой Toyota Camry

Toyota может представить седан Camry нового поколения в Гуанчжоу 17 ноября

Toyota готова к дебютному показу совершенно нового седана Toyota Camry. Автомобиль в следующей генерации дебютирует 17 ноября на Международной автомобильной выставке AUTO TECH в китайском Гуанчжоу.

Подробностей о новой Camry пока немного. Автоконцерн Toyota недавно опубликовал на своем официальном сайте тизер загадочной новинки: на нем затемненный силуэт автомобиля — из деталей видны только ходовые огни в стиле Prius и «крылышки» по обеим сторонам бампера. СМИ предположили, что это и есть новая Camry.

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По неофициальным данным, Camry девятого поколения унаследует платформу TNGA-K у предшественника.

Что касается мотора, то, скорее всего, Camry с ДВС мы больше не увидим. Популярный седан девятого поколения будет выпускаться только с гибридными силовыми установками.

В продаже новинка должна появиться в начале 2024 года.

Источник: Autohome

Фото: Toyota, Unsplash

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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

-14