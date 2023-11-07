Стала известна дата премьеры абсолютно новой Toyota Camry

Toyota может представить седан Camry нового поколения в Гуанчжоу 17 ноября

Toyota готова к дебютному показу совершенно нового седана Toyota Camry. Автомобиль в следующей генерации дебютирует 17 ноября на Международной автомобильной выставке AUTO TECH в китайском Гуанчжоу.

Подробностей о новой Camry пока немного. Автоконцерн Toyota недавно опубликовал на своем официальном сайте тизер загадочной новинки: на нем затемненный силуэт автомобиля — из деталей видны только ходовые огни в стиле Prius и «крылышки» по обеим сторонам бампера. СМИ предположили, что это и есть новая Camry.

По неофициальным данным, Camry девятого поколения унаследует платформу TNGA-K у предшественника.

Что касается мотора, то, скорее всего, Camry с ДВС мы больше не увидим. Популярный седан девятого поколения будет выпускаться только с гибридными силовыми установками.

В продаже новинка должна появиться в начале 2024 года.

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Источник: Autohome

Фото: Toyota, Unsplash