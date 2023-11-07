Стала известна дата премьеры абсолютно новой Toyota Camry
Toyota готова к дебютному показу совершенно нового седана Toyota Camry. Автомобиль в следующей генерации дебютирует 17 ноября на Международной автомобильной выставке AUTO TECH в китайском Гуанчжоу.
Подробностей о новой Camry пока немного. Автоконцерн Toyota недавно опубликовал на своем официальном сайте тизер загадочной новинки: на нем затемненный силуэт автомобиля — из деталей видны только ходовые огни в стиле Prius и «крылышки» по обеим сторонам бампера. СМИ предположили, что это и есть новая Camry.
По неофициальным данным, Camry девятого поколения унаследует платформу TNGA-K у предшественника.
Что касается мотора, то, скорее всего, Camry с ДВС мы больше не увидим. Популярный седан девятого поколения будет выпускаться только с гибридными силовыми установками.
В продаже новинка должна появиться в начале 2024 года.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Autohome
Фото: Toyota, Unsplash
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости
Отзывы о Toyota Camry (7)
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.