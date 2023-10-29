Альтернатива Toyota Camry от Kia стала современнее

В новой Kia K5 2024 изменения затронули как интерьер, так и экстерьер

Модель получила новые бамперы, фары и задние фонари с обновленной графикой, а также слегка увеличенный спойлер. Внутри салона теперь установлены два экрана с диагональю 12,3 дюйма, которые объединены в единый блок.

Kia K5 2024

Медиасистема автомобиля поддерживает обновления по воздуху и различные сервисы потокового воспроизведения музыки. Также стоит отметить изменения в блоке управления климатической системой и замену рычага коробки передач на круглый селектор.

Kia K5 2024

Поработали корейцы и над подвеской. Теперь она способна гасить больше вибраций, при этом крен в поворотах не увеличился, машина ведет себя на дороге собранно.

Однако, несмотря на все эти обновления, двигатели Kia K5 остались без изменений. Бензиновые моторы и гибридные силовые установки, доступные для этой модели, продолжают обеспечивать мощность от 146 до 195 л. с.

Салон Kia K5 2024 Салон Kia K5 2024

Базовая версия на домашнем рынке стоит всего 20,5 тысяч долларов.

Источник: IXBT

Фото: Kia