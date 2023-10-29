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Альтернатива Toyota Camry от Kia стала современнее

В новой Kia K5 2024 изменения затронули как интерьер, так и экстерьер

Модель получила новые бамперы, фары и задние фонари с обновленной графикой, а также слегка увеличенный спойлер. Внутри салона теперь установлены два экрана с диагональю 12,3 дюйма, которые объединены в единый блок.

Kia K5 2024
Kia K5 2024

Медиасистема автомобиля поддерживает обновления по воздуху и различные сервисы потокового воспроизведения музыки. Также стоит отметить изменения в блоке управления климатической системой и замену рычага коробки передач на круглый селектор.

Kia K5 2024
Kia K5 2024
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Поработали корейцы и над подвеской. Теперь она способна гасить больше вибраций, при этом крен в поворотах не увеличился, машина ведет себя на дороге собранно.

Однако, несмотря на все эти обновления, двигатели Kia K5 остались без изменений. Бензиновые моторы и гибридные силовые установки, доступные для этой модели, продолжают обеспечивать мощность от 146 до 195 л. с.

Салон Kia K5 2024
Салон Kia K5 2024

Базовая версия на домашнем рынке стоит всего 20,5 тысяч долларов.

Источник: IXBT

Фото: Kia

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Kia K5 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia K5  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Очень простая, в целом, комфортная машина. Но с мнением редакции в части "спортседана" не согласен категорически - 2 л и 150 сил подходят только, чтобы ездить как унылый таксист. Любое нажатие педали газа вызывает такой натужный рев двигателя, что прибегать к этому инструменту не хочется вовсе. Я не понимаю, почему нельзя сделать отдельную кнопку обогрева боковых зеркал, зачем это совмещать с обогревом заднего стекла. и да, руль приходится держать крепко, любая неровность, особенно если в этот момент пытаешься ускориться - приводит к рывку руля в сторону.

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