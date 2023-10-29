Альтернатива Toyota Camry от Kia стала современнее
Модель получила новые бамперы, фары и задние фонари с обновленной графикой, а также слегка увеличенный спойлер. Внутри салона теперь установлены два экрана с диагональю 12,3 дюйма, которые объединены в единый блок.
Медиасистема автомобиля поддерживает обновления по воздуху и различные сервисы потокового воспроизведения музыки. Также стоит отметить изменения в блоке управления климатической системой и замену рычага коробки передач на круглый селектор.
Поработали корейцы и над подвеской. Теперь она способна гасить больше вибраций, при этом крен в поворотах не увеличился, машина ведет себя на дороге собранно.
Однако, несмотря на все эти обновления, двигатели Kia K5 остались без изменений. Бензиновые моторы и гибридные силовые установки, доступные для этой модели, продолжают обеспечивать мощность от 146 до 195 л. с.
Базовая версия на домашнем рынке стоит всего 20,5 тысяч долларов.
Источник: IXBT
Фото: Kia
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Отзывы о Kia K5 (1)
Очень простая, в целом, комфортная машина. Но с мнением редакции в части "спортседана" не согласен категорически - 2 л и 150 сил подходят только, чтобы ездить как унылый таксист. Любое нажатие педали газа вызывает такой натужный рев двигателя, что прибегать к этому инструменту не хочется вовсе. Я не понимаю, почему нельзя сделать отдельную кнопку обогрева боковых зеркал, зачем это совмещать с обогревом заднего стекла. и да, руль приходится держать крепко, любая неровность, особенно если в этот момент пытаешься ускориться - приводит к рывку руля в сторону.