Обновленный Kia Sonet – ждем в России

Кроссовер Kia Sonet будет поставляться в Россию после обновления

Kia опубликовала фотографии до официальной премьеры обновленного кроссовера Kia Sonet.

Kia Sonet – это субкомпактный кроссовер, который является родным братом Hyundai Venue. Он меньше, чем Seltos.

Обновленный Kia Sonet

Кроссовер появился в 2020 году и предназначался для рынков Индии и Китая. Теперь настало время обновления.

Обновленный Kia Sonet

Sonet получил широкую решетку радиатора и фары более замысловатого дизайна. Кроме того, изменился и логотип – вместо овала появилась уже всем знакомая надпись Kia.

В Китае обновленная модель будет оснащаться двигателем Kia G4FL. Это атмосферный 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 119 л.с. Работает он в паре с вариатором, а привод – исключительно передний.

В Россию обновленный кроссовер будет поставляться по схеме параллельного импорта в следующем году. Сегодня у нас продается дорестайлинговая версия автомобиля. Стоит она 2,7-3 млн рублей.