Toyota опубликовала загадочный тизер: это новая Camry?
Автоконцерн Toyota опубликовал на своем официальном сайте тизер загадочной новинки: на нем затемненный силуэт автомобиля — из деталей видны только ходовые огни в стиле Prius и «крылышки» по обеим сторонам бампера. Никакими пояснениями картинка не сопровождена. Присутствует лишь подпись: «приближается новый рассвет». Но СМИ предположили, что таким образом японская компания ведет подготовку к выходу на рынок новой версии седана Camry.
Журналисты разглядели, что у автомобиля на тизере такие же, как у нынешней Camry, линия крыши, очертания боковых зеркал и силуэт бампера.
Пока неизвестно, идет речь о новом поколении популярного седана или о рестайлинге существующей модели. Есть предположения, что Toyota привезет эту Camry на автосалон в Лос-Анджелесе в ноябре. В дилерских центрах бизнес-седан ждут летом следующего года.
По неофициальным данным, Camry девятого поколения унаследует платформу TNGA-K у предшественника. Двигатель V6 из гаммы исключат: флагманским седанам будет положена турбо-«четверка» 2,4 л. в составе гибридной силовой установки или без нее.
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Источник: CarsCoops
Фото: Toyota
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