Навестили дилера Lada – сколько на самом деле стоят Гранта и Веста?

Главный редактор «За рулем» заглянул в автосалон Lada и узнал реальные цены

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков нанес визит в один из московских дилерских центров отечественного бренда Lada. Кадаков внимательно изучил ценники и опубликовал их – вот сколько реально стоят Лады в Москве на сегодняшний день.

Нива Legend – 844 800 рублей (самая дешевая машина из наличия)

Нива Legend Bronto – 1 338 000 рублей (единственная машина без допов)

Нива Travel Classic – 1 215 800 рублей

Гранта Classic лифтбек – 979 800 рублей

Гранта Спорт (118 л.с.) – 1 269 800 рублей

Веста (106 л.с.) Life – 1 620 800 рублей

Веста Cross (106 л.с.) – за седан в комплектации Life просят 1 762 800 рублей

Сравним указанные цены с РРЦ (рекомендованными розничными ценами), указанными АВТОВАЗом для самой популярной модели, причем именно в тех комплектациях, которые отыскал у дилера главред «За рулем».

Лифтбек Lada Granta в комплектации Classic оценивается заводом в 959 900 рублей – таким образом, от себя дилер добавил 20 тысяч. Но нужно отметить, что данный автосалон указывает две цены – РРЦ и собственную, оговариваясь, что финальная стоимость указана с учетом «аксессуаров и услуг»... Напомним, в июне 2023-го АВТОВАЗ начал проверку дилерских центров, завышающих цены.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Максим Кадаков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC