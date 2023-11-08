Geely Emgrand уже у дилеров: за сколько можно купить новый седан

В России начались официальные продажи седана Geely Emgrand по цене от 2 млн рублей

Китайская Geely объявила о старте продаж на российском рынке нового С-седана Geely Emgrand. Модель в одной из четырех комплектаций – Standard, Comfort, Luxury или Flagship – уже можно заказать у официальных дилеров марки.

Цены на новинку стартуют от 1999,99 тыс. рублей. При покупке в кредит и по схеме trade-in минимальная цена составит 1799,99 тыс. рублей.

Geely Emgrand

Geely Emgrand Geely Emgrand

Для нового Geely Emgrand доступно шесть различных вариантов окраски кузова: классический белый, а также металлик серо-голубого, серого, синего, бежевого и темно-синего цветов.

Седан комплектуется атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 л, мощностью 122 л. с. В комплектациях Standard и Comfort автомобили предлагаются только с МКП, начиная с версии Comfort новинку также можно приобрести с АКП. Седан с автоматом обойдется в сумму от 2209,99 тыс. рублей без учета выгоды по программам.

В комплектации Luxury модель дополнена 16-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодными фарами, мультирулем с обогревом, круиз-контролем, камерой заднего вида и другими опциями. Стоимость Geely Emgrand в этом варианте – от 2299,99 тыс. рублей.

Geely Emgrand

Самая топовая комплектация – Flagship – предусматривает максимальный уровень оснащения, где, в том числе, вместо аналоговой приборной панели установлена большая цифровая 12,3-дюймовая. Наряду с фронтальными подушками безопасности автомобиль в этой комплектации дополнен боковыми подушками и шторками безопасности. Цена модели в версии Flagship – 2479,99 тыс. рублей.

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Источник, фото: Geely