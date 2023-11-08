#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Сделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сотрудники ГИБДД начали штрафовать владельцев авто с механической коробкой передач
Сотрудники ГИБДД начали штрафовать владельцев авто с механической коробкой передач
Почему водителю грозит штраф до 15 тысяч рублей...
Участникам Формулы-1 ограничили время разработок над новым двигателем до 400 и 500 часов
Участникам Формулы-1 ограничили время разработок над новым двигателем до 400 и 500 часов
Mercedes опережает соперников в разработках...
Volkswagen Tavendor
Полноприводный кроссовер Volkswagen Tavendor доступен на рынке РФ по цене от 6,8 млн рублей
Кроссовер Volkswagen Tavendor можно купить в...

Geely Emgrand уже у дилеров: за сколько можно купить новый седан

В России начались официальные продажи седана Geely Emgrand по цене от 2 млн рублей

Китайская Geely объявила о старте продаж на российском рынке нового С-седана Geely Emgrand. Модель в одной из четырех комплектаций – Standard, Comfort, Luxury или Flagship – уже можно заказать у официальных дилеров марки.

Цены на новинку стартуют от 1999,99 тыс. рублей. При покупке в кредит и по схеме trade-in минимальная цена составит 1799,99 тыс. рублей.

Geely Emgrand
Geely Emgrand
Geely Emgrand
Geely Emgrand
9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Где купить Geely по прайсу – рейд по дилерским центрам

Для нового Geely Emgrand доступно шесть различных вариантов окраски кузова: классический белый, а также металлик серо-голубого, серого, синего, бежевого и темно-синего цветов.

Седан комплектуется атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 л, мощностью 122 л. с. В комплектациях Standard и Comfort автомобили предлагаются только с МКП, начиная с версии Comfort новинку также можно приобрести с АКП. Седан с автоматом обойдется в сумму от 2209,99 тыс. рублей без учета выгоды по программам.

В комплектации Luxury модель дополнена 16-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодными фарами, мультирулем с обогревом, круиз-контролем, камерой заднего вида и другими опциями. Стоимость Geely Emgrand в этом варианте – от 2299,99 тыс. рублей.

Geely Emgrand
Geely Emgrand

Самая топовая комплектация – Flagship – предусматривает максимальный уровень оснащения, где, в том числе, вместо аналоговой приборной панели установлена большая цифровая 12,3-дюймовая. Наряду с фронтальными подушками безопасности автомобиль в этой комплектации дополнен боковыми подушками и шторками безопасности. Цена модели в версии Flagship – 2479,99 тыс. рублей.

Источник, фото: Geely

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0