Надежный кроссовер, известная марка, не Китай! Как и почем такой купить?
Объемы параллельного импорта пошли на спад, и поток новинок заметно обмелел, хотя пока и не иссяк. Какова сейчас альтернатива маркам из Китая? Что достойного можно взять из продукции привычных россиянам брендов? Эти вопросы исследует эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.
Один из интересных вариантов – Kia Sportage. Заметим, не Sportage Ace, освеженный вариант Hyundai ix35 для рынка КНР, а реальный Sportage пятого поколения (вышел в 2022-м) казахстанской сборки. Цены в РФ – от 4 млн рублей за передний привод, от 4,4 млн – за полный. В Казахстане цены стартуют от 13 млн тенге, то есть около 2,7 млн рублей.
Мнение эксперта
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— В феврале прошлого года первую партию для российского рынка собрали в Калининграде, после чего по известным причинам выпуск остановился. А продавали их тогда от 2,6 млн до 5 млн рублей.
Из Казахстана привозят (судя по ценам) не самые крутые комплектации. Топовая версия с мотором 2.5 Smartstream и восьмиступенчатым автоматом у нас стоила бы порядка 6,5 млн.
Механических трансмиссий нет в наличии даже у дилеров костанайского завода Allur – собирают машины только с автоматами. В привычном нам сочетании атмосферника 2.0 (G4NL, 150 л.с.) и проверенного шестиступенчатого гидроавтомата A6MF1. И это хорошо – агрегаты надежные и изученные. Смело можно брать.
Какие еще машины привычных брендов сейчас доступны в России? Изучаем полный список!
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Фото: Kia
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Отзывы о Kia Sportage (7)
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.