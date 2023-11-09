Надежный кроссовер, известная марка, не Китай! Как и почем такой купить?

Объемы параллельного импорта пошли на спад, и поток новинок заметно обмелел, хотя пока и не иссяк. Какова сейчас альтернатива маркам из Китая? Что достойного можно взять из продукции привычных россиянам брендов? Эти вопросы исследует эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Kia Sportage 2022

Один из интересных вариантов – Kia Sportage. Заметим, не Sportage Ace, освеженный вариант Hyundai ix35 для рынка КНР, а реальный Sportage пятого поколения (вышел в 2022-м) казахстанской сборки. Цены в РФ – от 4 млн рублей за передний привод, от 4,4 млн – за полный. В Казахстане цены стартуют от 13 млн тенге, то есть около 2,7 млн рублей.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— В феврале прошлого года первую партию для российского рынка собрали в Калининграде, после чего по известным причинам выпуск остановился. А продавали их тогда от 2,6 млн до 5 млн рублей.

Из Казахстана привозят (судя по ценам) не самые крутые комплектации. Топовая версия с мотором 2.5 Smartstream и восьмиступенчатым автоматом у нас стоила бы порядка 6,5 млн.

Механических трансмиссий нет в наличии даже у дилеров костанайского завода Allur – собирают машины только с автоматами. В привычном нам сочетании атмосферника 2.0 (G4NL, 150 л.с.) и проверенного шестиступенчатого гидроавтомата A6MF1. И это хорошо – агрегаты надежные и изученные. Смело можно брать.

Какие еще машины привычных брендов сейчас доступны в России? Изучаем полный список!

«За рулем» можно читать в Viber

Фото: Kia