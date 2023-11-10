Авторынок России удержал пятое место в европейском рейтинге, несмотря на санкции

Автостат: рынок РФ сохранил свое место в топ-5 автопроизводителей Европы

Новый постсанкционный максимум продемонстрировал российский автомобильный рынок, сохранив место в топ-5 в европейском первенстве. Такие данные озвучили в Автостате.

Согласно сведениям, полученным специалистами аналитического агентства, лидером по реализации автомобилей в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы в октябре стала Германия. Всего там было продано 218 959 машин, рост составил 4,9%. На втором месте Великобритания, показатель продаж в этой стране составляет 153 529 единиц (+14,3%).

На третьем месте Франция – 152 383 проданных автомобиля (+21,9%), затем идет Италия — 139 052 проданных автомобилей (+20%). Если при анализе европейского авторынка учесть показатели России, то она занимает, как и прежде, пятую строчку рейтинга. Объем рынка легковых автомобилей в РФ по итогам октября составил 112 238 штук (рост в 2,6 раза).

В Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC) подчеркивают, что положительная динамика октября наглядно свидетельствует об улучшении доступности автомобилей у дилеров в совокупности с наличием маркетинговых программ у производителей.

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Источник: Autostat.ru

Фото: Depositphotos