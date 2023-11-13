Российских производителей автокомпонентов заманивают госсубсидиями

На запуск новых производств вместо ушедших брендов Минпромторг выдаст субсидию

С 1 января 2024 года производители автомобилей и спецтехники, которые запустят площадки ушедших с российского рынка иностранных инвесторов, смогут получить средства от государства. Предполагается, что они смогут рассчитывать на субсидии на погашение займов, привлеченных в Фонде развития промышленности (ФРП). Соответствующее постановление правительства, разработанное Минпромторгом РФ, уже проходит общественное обсуждение.

«В связи с уходом иностранных компаний с российского автомобильного рынка наиболее остро стоит задача загрузки простаивающих производственных мощностей, а также насыщения российского рынка автомобилями российского производства», - говорится в пояснительной записке к документу.

Механизм субсидирования будет доступен производителям автомобилей и специализированной техники, которые локализуют производство компонентов на своих площадках. Сейчас субсидии предоставляются непосредственно производителям автокомпонентов.

Как считают в Минпромторге, такая поддержка со стороны государства сделает перенос производственных площадок на территорию России более выгодным, чем поставки автомобилей из-за рубежа.

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Источник: Портал правовой информации

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС