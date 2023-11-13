Российских производителей автокомпонентов заманивают госсубсидиями
С 1 января 2024 года производители автомобилей и спецтехники, которые запустят площадки ушедших с российского рынка иностранных инвесторов, смогут получить средства от государства. Предполагается, что они смогут рассчитывать на субсидии на погашение займов, привлеченных в Фонде развития промышленности (ФРП). Соответствующее постановление правительства, разработанное Минпромторгом РФ, уже проходит общественное обсуждение.
«В связи с уходом иностранных компаний с российского автомобильного рынка наиболее остро стоит задача загрузки простаивающих производственных мощностей, а также насыщения российского рынка автомобилями российского производства», - говорится в пояснительной записке к документу.
Механизм субсидирования будет доступен производителям автомобилей и специализированной техники, которые локализуют производство компонентов на своих площадках. Сейчас субсидии предоставляются непосредственно производителям автокомпонентов.
Как считают в Минпромторге, такая поддержка со стороны государства сделает перенос производственных площадок на территорию России более выгодным, чем поставки автомобилей из-за рубежа.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Портал правовой информации
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости