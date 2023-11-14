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Стоит ли ждать скидок на непроданные автомобили ушедших брендов
Стоит ли ждать скидок на непроданные автомобили ушедших брендов
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Стоит ли ждать скидок на непроданные автомобили ушедших брендов

Эксперт: дилеры не будут скидывать цены на непроданные автомобили ушедших брендов

Накануне отечественные дилеры рассказали, что столкнулись с трудностями при реализации скопившихся на складах запасов автомобилей ушедших из России брендов. По мнению экспертов, главной причиной такой ситуации стало значительное превышение цены на них по сравнению с началом 2022 года. Казалось бы, выходом могло бы стать снижение цен на непроданные автомобили, но ждать этого не стоит, уверен автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов.

Он объяснил, что ценообразование во многом зависит от курса валют. Бизнес не будет работать себе в убыток, и пусть невысокий, но спрос на такие автомобили есть, поэтому дилеры будут выжидать.

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Также определенную роль в этом играют новые ставки утильсбора, добавил эксперт.

«И в-третьих, сейчас хороший уровень продаж обеспечивается китайскими марками и Lada. Скорее, на них дилеры установят небольшие скидки, а старые: купят — хорошо, а нет — еще постоят на складах. К концу года мы, вероятнее всего, выйдем на миллион проданных автомобилей, что соответствует заданному ранее плану. В любом случае, это бизнес, и никто не будет продавать себе в минус, а спрос есть. Несмотря на дефицит, рынок переориентировался на Китай, и их покупают очень хорошо», — заключил Солдатов.

Источник: Известия

Фото: Depositphotos

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