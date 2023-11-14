Машины российской сборки показали рекордно высокий скачок в цене

Росстат: За неделю машины российской сборки подорожали на 5,5%

С 31 октября по 7 ноября машины, которые производятся в России, подорожали на 5,5% - это стало самым высоким недельным показателем за последнее время. При этом с начала года, по данным Росстата, автомобили российской сборки прибавили в цене 14,4% (иномарки за этот же период подорожали на 4,6%).

Так, со 2 ноября ноября выросла цена на все модели АВТОВАЗа, за исключением базовых комплектаций. В среднем рост составил 4,6-9,7% или 64-106 тыс. рублей. В пресс-службе АВТОВАЗа рост цен на продукцию объяснили «значительным удорожанием логистических услуг, автокомпонентов, субкомпонентов и материалов. Также на российский автозавод увеличилась долговая нагрузка в условиях повышения ключевой ставки ЦБ.

Автоконцерн «Соллерс» в первую неделю ноября тоже повысил цены, но не напрямую, а за счет дополнительных 50 тыс. рублей за доставку машины с завода в дилерский центр.

В представительстве бренда Haval, автомобили которого производят на автозаводе в Туле, комментировать динамику цен отказались.

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Источник: Интерфакс

Фото: АВТОВАЗ