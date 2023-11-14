В России предложили стимулировать рождаемость выдачей машины
Институт исследований и экспертизы ВЭБа подготовил доклад, в котором прописал меры для преломления негативных демографических тенденций. Часть из них касается модернизации системы поддержки рождаемости, в частности, механизма распределения маткапитала.
Эксперты считают, что одной из мер может стать выделение автомобиля при рождении четвертого ребенка. Это будет стимулировать рождаемость, говорится в докладе.
Эксперты также обратили внимание, что в большинстве регионов отсутствуют меры поддержки при рождении третьего и последующих детей, а также требование, при котором на выплаты могут рассчитывать только многодетные семьи с низким доходом.
Ранее предлагалось разрешить тратить маткапитал на приобретение автомобиля. Но соответствующий законопроект до сих пор не принят.
Если нынешнюю тенденцию не переломить, к 2050 году российское население может сократиться на 8,7 млн человек (6%) к ситуации на 2023 год, заключили исследователи.
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Источник: Ведомости
Фото: Unsplash
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