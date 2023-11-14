Еще экономичнее: самый популярный в РФ грузовик перевели на газ

Компания АТС подготовила газодизельную версию тягача Sitrak C7H

Седельный тягач Sitrak C7H, несколько месяцев подряд остающийся самым популярным грузовиком в России, обзавелся газодизельной версией. Сообщается, что газодизельная система питания в составе этой машины прошла сертификацию по правилам РФ и ЕАЭС, и продажи уже стартовали.

Работы по переводу грузового «китайца» на газодизельную смесь провела тольяттинская компания АТС – та самая, которая сотрудничает с АВТОВАЗом по серийной установке ГБО на модели Lada. А с недавних пор – еще и с белорусским заводом «БелДжи», осуществив перевод на метан седана Emgrand 7.

Что касается нового исполнения грузовика Sitrak C7H, то в нем машина будет потреблять не чистый природный газ, а именно газодизельную смесь. Система питания настроена так, что в цилиндры может попадать до 43% газа, а остальное будет приходиться на дизтопливо.

Sitrak C7H с двигателем, потребляющим газодизельную смесь

Сообщается, что продавать и обслуживать газодизельные Ситраки будет компания «Байкалавтотрак». Напомним, что российские продажи обычных бензиновых Sitrak C7H в сентябре составили 1656 машин; у ближайшего конкурента FAW J6 всего 1032 экземпляра, а КАМАЗ – на пятом месте в рейтинге моделей.

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Источник: Автопоток