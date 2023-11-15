УАЗ намерен организовать производство автомобилей еще в одной стране
Дистрибьютор УАЗа на Кубе подписал меморандум с двумя местными компаниями по сборке на Острове свободы трех своих моделей: «буханка», Патриот и Профи. Об этом стало известно во время 39-й Международной Гаванской Ярмарки FIHAV 2023.
В частности, компания «Эхо-Экспорт» договорилась о создании международной коммерческой ассоциации с местным предприятием EISA и сборке СГР («буханка») и внедорожника УАЗ Патриот. К подготовке поставок необходимого оборудования и машинокомплектов стороны готовы приступить после завершения всех юридических процедур, как ожидается, уже в декабре этого года.
Еще одно кубинское предприятие – Unión de Industria Militar (UIM) – готово собирать коммерческие грузовики УАЗ Профи. Это может случиться уже в первом квартале следующего года.
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Источник: РГ
Фото: УАЗ
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