УАЗ теперь можно купить по заводской цене – рассказываем схему!

Купить УАЗ без наценок можно через онлайн-заказ и поездку в Ульяновск

В ноябре УАЗ сделал возможным заказ машины по рекомендованной розничной цене (РРЦ) через конфигуратор на сайте и предложил клиентам приезжать за заказанной таким способом машиной прямо на завод в Ульяновск.

Через это производитель снимает со своей продукции наценку, вызванную логистическими затратами, которые в последнее время демонстрируют «неконтролируемый рост». Напомним, эта наценка была введена с ноября и составила 50 тысяч рублей.

Как заказать УАЗ по цене завода (РРЦ)

Выбрать нужную модель и комплектацию на сайте УАЗа

Оформить заказ

Через 3-6 месяцев (таковы сроки ожидания) приехать в Ульяновск и забрать свою машину

Отметим, базовую версию УАЗ Patriot по этой схеме можно приобрести за 1 530 000 рублей – в этой сумме нет затрат на доставку машины до вашего региона (те самые 50 тысяч рублей) и дилерских «допов».

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Источник: Панорама УАЗ