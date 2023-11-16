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Дилеры обещают «тотальную распродажу»...

Невыгодно: автодилеры начинают отказываться от параимпорта

Дилеры обещают «тотальную распродажу» премиальных авто

Два крупных дилерских автохолдинга – «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» – пересмотрели свою политику относительно параллельного импорта. Как сообщили в объединенной пресс-службе компаний, принято решение о прекращении ввоза в Россию автомобилей с использованием схемы параимпорта.

Причиной этого в компании называют как снижение интереса со стороны покупателей, так и рост стоимости поставок машин из Европы.

«В дальнейшем, в связи с ограничениями по поставкам и росту стоимости параллельного импорта премиальных автомобилей из Европы, поставки будут штучными, и мы переориентируем приоритеты на развитие официальных поставок китайских электромобилей и гибридных авто», – прокомментировала директор по коммуникациям группы компаний Анна Уткина.

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При этом она добавила, что компании сохранят сервисное обслуживание клиентов европейских марок, а также поставки запчастей.

Также в обоих холдингах уверены, что для европейских премиальных марок альтернативы на российском рынке нет. Для стимулирования спроса компании готовы устроить «тотальную распродажу» складов автомобилей, ввезенных по параллельному импорту.

Источник: Газета.ru

Фото: Depositphotos

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