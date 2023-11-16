Раритетный 45-летний Москвич можно купить в Челябинске всего за 90 тысяч рублей

На авторынке Челябинска продают машины с пробегом по цене до 100 тысяч рублей

После ухода европейских и японских брендов россияне все чаще стали обращать внимание на рынок подержанных машин, цены на которые более доступны, чем на новые автомобили.

Эксперты ресурса 74.RU проанализировали предложения на авторынке и нашли бюджетные легковушки, цены на которые не превышают 100 тысяч рублей. Несмотря на солидный возраст некоторых авто, они все еще на ходу.

Легендарная вишневая «девятка» ВАЗ-21099 с пробегом в 118 тыс. км предлагается за 60 тысяч рублей. За эти же деньги можно приобрести подержанную иномарку Ford Sierra 1982 года, под капотом которого двигатель объемом 2,0 л, пробег 85 тысяч км.

Вазовскую «семерку» 2006 года выпуска с пробегом 88,5 тысячи км продавец предлагает за 65 тысяч рублей. За Москвич-2141 1998 года желтого цвета владелец хочет выручить 68 тысяч рублей. Пробег хэтчбека — 188 тысяч километров, продавец указывает, что авто не требует вложений и «без проблем встанет на учет».

Есть в продаже и легендарная отечественная малолитражка Ока, за нее просят 70 тысяч рублей. За эти деньги продавец гарантирует хорошее состояние автомобиля 2004 года при пробеге 160 тысяч км.

Некоторые продавцы честно указывают в объявлениях, что автомобили нуждаются в основательном кузовном ремонте, другие владельцы готовы уступить без торга. За раритетный 412-й Москвич возрастом 45 лет хозяин установил цену в 90 тысяч рублей, пробег указан всего 20 тысяч км.

Экспертов издания позабавило объявление о «бешеной табуретке» — именно так назвал автор объявления ВАЗ-1111, который он продает за 95 тысяч рублей. Ока сошла с конвейера в 2004 году, ее пробег 62 тысячи километров. Хозяин честно указал недостатки машины, отметив при этом, что «все светится, все моргает, стоит хорошая музыка + саб и 5-канальный усилитель».

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Источник: 74.ru

Фото: Avito, Depositphotos