Теперь официально: Xiaomi анонсировала выпуск своего автомобиля, и это будет электрокар

Один из ведущих производителей смартфонов и электроники компания Xiaomi представил свой первый электромобиль, которому дали название Xiaomi SU7.

Выпуском седана займется китайский автопроизводитель BAIC, сообщает издание Car News China. Снимки электрокара обнародовало Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT), это обязательная процедура перед тем, как новая марка будет одобрена местным регулирующим органом.

Габариты Xiaomi SU7 составляют: в длину 4,9 м, в ширину — 1,9 м и в высоту 1,4 м, колесная база составляет 3 м. Одной из особенностей Xiaomi SU7 является лидар, он помогает в системе автономного вождения, и установлен за лобовым стеклом. Также у автомобиля есть функция разблокировки с помощью системы распознавания лиц.

Xiaomi SU7 оснащен электромотором TZ220XS000, его производством занимается компания United Automotive Electronics Co., Ltd. Силовая установка имеет два варианта: с задним приводом и мощностью 300 л.с. или с полным приводом и мощностью 673 л.с. Аккумуляторы поставляют компании BYD и CATL. Максимальная скорость Xiaomi SU7 ограничена отметкой 210 км/ч. Электрический седан оборудован системой ETC, благодаря ей, водитель может оплатить проезд по платным дорогам без остановки.

Производитель планирует запустить серийного производство своего первого электрокара Xiaomi SU7 в декабре 2023 года. Первые продажи на рынке ожидаются в феврале 2024 года. На заводе BAIC в Пекине уже началось производство пробных экземпляров, и на текущий момент готовы несколько десятков тестовых автомобилей. Пока нет никакой детальной информации о всех характеристиках электромобиля. Ничего неизвестно и о его стоимости и рынках сбыта, производитель обнародует всю информацию позже.

