Испытания проводятся в экстремальных зимних условиях.

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Китайская компания Xiaomi приступила к погодным испытаниям своего первого электромобиля Modena. Проводятся они на севере Китая. Производитель выясняет, на сколько хватит запаса хода у машины в условиях холодной зимы.

В тестировании машины участвует, в том числе, основатель и генеральный директор компании Лэй Цзюнь.

Ожидается, что премьера автомобиля состоится в 2024 году.

По информации СМИ, это будет полностью электрический седан с аэродинамической формой кузова, длинным капотом и сенсором LiDAR на крыше. И, конечно, как один из крупнейших в мире производителей электроники, Xiaomi «нашпигует» ее всевозможными датчиками и устройствами.

Цена на китайскую новинку пока не известна. Ранее китайские СМИ называли предварительную стоимость — от 260 до 300 тыс. юаней.

Источник: CarNewsChina

Фото: carnewschina.com