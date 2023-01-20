Китайская компания Xiaomi приступила к погодным испытаниям своего первого электромобиля Modena. Проводятся они на севере Китая. Производитель выясняет, на сколько хватит запаса хода у машины в условиях холодной зимы.
В тестировании машины участвует, в том числе, основатель и генеральный директор компании Лэй Цзюнь.
Ожидается, что премьера автомобиля состоится в 2024 году.
По информации СМИ, это будет полностью электрический седан с аэродинамической формой кузова, длинным капотом и сенсором LiDAR на крыше. И, конечно, как один из крупнейших в мире производителей электроники, Xiaomi «нашпигует» ее всевозможными датчиками и устройствами.
Цена на китайскую новинку пока не известна. Ранее китайские СМИ называли предварительную стоимость — от 260 до 300 тыс. юаней.
Источник: CarNewsChina
Фото: carnewschina.com
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