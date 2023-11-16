УАЗ Профи и УАЗ Патриот первыми станут комплектоваться новым дизельным мотором
Еще летом Ульяновский автозавод анонсировал новый дизельный двигатель. Теперь стало известно, какая модель получит его первым. Как рассказал ведущий инженер-конструктор «Соллерс Инжиниринг» Ранис Якупов, сначала их будут устанавливать на автомобили коммерческого семейства «Профи», а позже – на внедорожники Патриот.
«Мы занимаемся перспективной разработкой автомобиля УАЗ. В данный момент адаптируем дизельный двигатель для модели Профи, в дальнейшем планируем ставить его на весь модельный ряд Патриота. Улучшатся потребительские характеристики и свойства наших автомобилей, снизится расход топлива и увеличится тяга», – поделился подробностями Якупов.
Известно, что это будет адаптированный для модельной линейки УАЗа дизельный двигатель JAC.
Ранее председатель совета директоров и один из акционеров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов рассказывал, что в течение 2023 года будет вестись подготовка максимальной базы, а в мае 2024 года выпущены модернизированные продукты на базе УАЗа, в том числе дизельный двигатель и новая 6-ступенчатая механическая коробка передач.
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Источник: 73online
Фото: Дмитрий Сандимиров/ТАСС
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