Сибирские реставраторы восстанавливают машину-карету Руссо-Балт времен царской России

В Новосибирске воссоздают автомобиль из гаража Николая II ценой 120 млн рублей

В Новосибирске силами специалистов парка музеев «Галерея времени» воссоздают первый автомобиль, созданный в царской России. История создания самоходной кареты Руссо-Балт уходит своим корнями в начало ХХ века, когда в 1906 году началось ее производство, а закончилось в 1917-м.

По словам реставратора и директора музея Владимира Курдюмова, Руссо-Балт стал первой машиной, собранной в Российской империи в заводских условиях. Он является прародителем всех отечественных автомобилей.

Самоходная карета от «Руссо-Балт» времен царской России

Мастера каретной мастерской Фрезе приобрели в Голландии Fondu и перегнали в Россию, где ее сначала разобрали до винтика, а потом на его основе создали собственный, адаптировав его под российские климат и дороги.

Сейчас машину восстанавливают по оригинальным чертежам, из-за того что технологии утеряны, реставраторы столкнулись с определенными сложностями при восстановлении автомобиля. Руссо-Балт передвигался со скоростью порядка 60 км/ч. На колесах у машины была клинчерная резина, благодаря которой давление в шинах было как у грузовика, поэтому автомобиль легко преодолевал бездорожье.

«Цена авто по тем временам была 8 тысяч рублей, для сравнения — рабочий завода получал 9 рублей. Конкретно этот единственный экземпляр стоял в царском гараже. При этом Николай II на ней почти не ездил — предпочитал европейские автомобили и считал их более комфортабельными», — рассказал директор музея.

В проект уже вложено порядка 38 млн рублей, в планах реставраторов сделать все 12 моделей, которые выпустил завод в Риге. Специалисты оценили стоимость раритетного автомобиля в 120 млн рублей. По словам Курдюмова, они готовы делать такие машины на продажу. А первые 12 экземпляров планируют установить в новосибирском музее.

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Источник: ngs.ru

Фото: https://vk.com/retro_automoto_nsk