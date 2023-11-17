#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На фестивале рабочих автомобильных профессий
В Москве прошел форум рабочих автопрофессий
В Фестивале рабочих профессий в автосфере...
Россияне смогут купить перед Новым годом Москвич и Haval M6 дешевле на 100 тысяч
Россияне смогут купить перед Новым годом Москвич и Haval M6 дешевле на 100 тысяч
На рынке РФ снизились цены на российские и...
Раскрыты дальнейшие планы выпуска электромобилей Evolute
Раскрыты дальнейшие планы выпуска электромобилей Evolute
В 2024 году Моторинвест планирует выпустить...

В Москве прошел форум рабочих автопрофессий

В Фестивале рабочих профессий в автосфере участвовали 1200 человек из 6 стран

В том числе на мероприятие приехали делегации из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Китая.

Студенты технических колледжей пробовали себя в самых востребованных профессиях автосервиса. Мировые и отечественные производители автокомпонентов и оборудования проводили для них мастер-классы и короткие семинары.

В рамках пленарных дискуссий фестиваля ведущие специалисты обсудили актуальные тренды авторемонта и автомобилестроения.

На фестивале рабочих автомобильных профессий
На фестивале рабочих автомобильных профессий

Мероприятие, которое прошло в ТЦ «Волин», поддержало более 40 колледжей и техникумов Москвы, Московской, Калужской, Ярославской, Смоленской областей. А также представители высшего образования – Московский технический университет «МАДИ», НАМИ и Политехнический университет.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Названы самые востребованные и «дорогие» профессии в автобизнесе

От автомобилестроителей присутствовал Московский автомобильный завод «Москвич», который продемонстрировал новейший электромобиль Москвич 3е; КАМАЗ, представивший свой последний электробус, и представители китайского бренда JAC в России.

На фестивале рабочих автомобильных профессий
На фестивале рабочих автомобильных профессий

Организатором фестиваля выступила Региональная ассоциация станций технического обслуживания (РАСТО) при поддержке РОАД, ассоциации «Объединение автопроизводителей России», комиссии по автотехобслуживанию «Опора России» и «Одинцовской Торгово-Промышленной палаты».

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0