В Москве прошел форум рабочих автопрофессий
В том числе на мероприятие приехали делегации из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Китая.
Студенты технических колледжей пробовали себя в самых востребованных профессиях автосервиса. Мировые и отечественные производители автокомпонентов и оборудования проводили для них мастер-классы и короткие семинары.
В рамках пленарных дискуссий фестиваля ведущие специалисты обсудили актуальные тренды авторемонта и автомобилестроения.
Мероприятие, которое прошло в ТЦ «Волин», поддержало более 40 колледжей и техникумов Москвы, Московской, Калужской, Ярославской, Смоленской областей. А также представители высшего образования – Московский технический университет «МАДИ», НАМИ и Политехнический университет.
От автомобилестроителей присутствовал Московский автомобильный завод «Москвич», который продемонстрировал новейший электромобиль Москвич 3е; КАМАЗ, представивший свой последний электробус, и представители китайского бренда JAC в России.
Организатором фестиваля выступила Региональная ассоциация станций технического обслуживания (РАСТО) при поддержке РОАД, ассоциации «Объединение автопроизводителей России», комиссии по автотехобслуживанию «Опора России» и «Одинцовской Торгово-Промышленной палаты».
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