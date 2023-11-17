В Москве прошел форум рабочих автопрофессий

В Фестивале рабочих профессий в автосфере участвовали 1200 человек из 6 стран

В том числе на мероприятие приехали делегации из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Китая.

Студенты технических колледжей пробовали себя в самых востребованных профессиях автосервиса. Мировые и отечественные производители автокомпонентов и оборудования проводили для них мастер-классы и короткие семинары.

В рамках пленарных дискуссий фестиваля ведущие специалисты обсудили актуальные тренды авторемонта и автомобилестроения.

На фестивале рабочих автомобильных профессий

Мероприятие, которое прошло в ТЦ «Волин», поддержало более 40 колледжей и техникумов Москвы, Московской, Калужской, Ярославской, Смоленской областей. А также представители высшего образования – Московский технический университет «МАДИ», НАМИ и Политехнический университет.

От автомобилестроителей присутствовал Московский автомобильный завод «Москвич», который продемонстрировал новейший электромобиль Москвич 3е; КАМАЗ, представивший свой последний электробус, и представители китайского бренда JAC в России.

На фестивале рабочих автомобильных профессий

Организатором фестиваля выступила Региональная ассоциация станций технического обслуживания (РАСТО) при поддержке РОАД, ассоциации «Объединение автопроизводителей России», комиссии по автотехобслуживанию «Опора России» и «Одинцовской Торгово-Промышленной палаты».

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube