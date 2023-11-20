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Грузовики Урал – как дела на заводе, где их собирают?

Автопоток: завод Урал перевыполняет план по выпуску грузовиков

В октябре расположенный в Миассе автозавод Урал выпустил 1413 грузовиков, на 100% выполнив плановые показатели. А если смотреть в масштабах всего года, то предприятие идет даже с небольшим опережением: по результатам десяти месяцев план перевыполнен на 3%.

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Еще в октябре в пресс-службе Урала отмечали, что с января по сентябрь 2023 года было выпущено январе-сентябре 2023 года выпустил 10 230 грузовых автомобилей, что в 1,5 раза выше провального показателя прошлого года. Продажи машин также выросли примерно в 1,5 раза.

Как «За рулем» сообщал ранее, в ближайшее время грузовики марки Урал будут выпускаться не только в Миассе, но и на бывшем заводе Volvo в Калуге. Правда, до конца 2023 года это будет лишь опытная сборка 50 машин Урал Next.

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Источник: Автопоток

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

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За РулемИннокентий Кишкурно
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