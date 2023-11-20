Рестайлинг УАЗ: рассказываем, какая модель первой получит новый двигатель

УАЗ: всю линейку автомобилей завода оснастят новыми дизельными двигателями

Специалисты Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) трудятся над адаптацией дизельного двигателя от JAC для своей продукции. Сначала такой мотор установят на моделях линейки Профи, затем агрегатом оснастят внедорожники Патриот.

По словам ведущего инженера-конструктора «Соллерс Инжиниринг» Раниса Якупова, после замены двигателя у Профи и всей линейки Патриот будут улучшены потребительские характеристики. Речь идет об увеличении тяги и значительном снижении расхода топлива.

Также Якупов подчеркнул, что продолжаются работы над электрическим прототипом «буханки». По прогнозам, процент локализации на начальном уровне составит 80%, позже планируется довести этот показатель до 100%. Ранее на заводе анонсировали планы по выпуску некоторых автокомпонентов на своих площадях. Эти планы не изменились, как и сроки их реализации: ожидается, что новый автомобиль сойдет с конвейера уже в 2024 году.

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Источник: hi-techh

Фото: Дмитрий Сандимиров/ТАСС