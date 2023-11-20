#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Haval Monster/F7
Haval Monster уже в России. Но под другим именем
Haval F7 показали российским дилерам на...
Попадание АВТОВАЗа под санкции отразилось на производительности
Попадание АВТОВАЗа под санкции отразилось на производительности
Соколов: Иностранные банки блокируют платежи...
Эксперт объяснил, чем чревата самовольная установка фаркопа на автомобиле
Эксперт объяснил, чем чревата самовольная установка фаркопа на автомобиле
Автоэксперт Голыдьбин назвал китайские авто,...

Огромный пикап проехал в «дверной проем» 88 см?

Ford Ranger Raptor устанавливает новый мировой рекорд

Ford Ranger Raptor установил новый мировой рекорд по самому узкому проходу, пройденному на двух колесах. Автомобиль проехал через 88-сантиметровую «щель» на полигоне Ford Proving Ground в Мичигане (США). По сути, это проем стандартной входной двери.

Но есть нюанс – рекорд определялся отношением промежутка между двумя препятствиями относительно высоты пикапа. То есть, сам проем был гораздо больше, чем 88 см.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Рекорд был установлен профессиональным водителем-каскадером Полом Свифтом. Он управлял Ford Ranger Raptor 2023 года выпуска с 3-литровым двигателем EcoBoost V6 мощностью 450 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента.

TINGER TF4 – самый комфортный вездеход

Чтобы установить рекорд, Свифту пришлось тщательно подготовить автомобиль. Например, он заменил стандартные шины на специальные BFGoodrich с более широким протектором, у которых сцепление с дорогой лучше.

Рекорд был официально зарегистрирован представителями Книги рекордов Гиннесса.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото, видео: Youtube

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0