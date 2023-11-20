Огромный пикап проехал в «дверной проем» 88 см?
Ford Ranger Raptor установил новый мировой рекорд по самому узкому проходу, пройденному на двух колесах. Автомобиль проехал через 88-сантиметровую «щель» на полигоне Ford Proving Ground в Мичигане (США). По сути, это проем стандартной входной двери.
Но есть нюанс – рекорд определялся отношением промежутка между двумя препятствиями относительно высоты пикапа. То есть, сам проем был гораздо больше, чем 88 см.
Рекорд был установлен профессиональным водителем-каскадером Полом Свифтом. Он управлял Ford Ranger Raptor 2023 года выпуска с 3-литровым двигателем EcoBoost V6 мощностью 450 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента.
Чтобы установить рекорд, Свифту пришлось тщательно подготовить автомобиль. Например, он заменил стандартные шины на специальные BFGoodrich с более широким протектором, у которых сцепление с дорогой лучше.
Рекорд был официально зарегистрирован представителями Книги рекордов Гиннесса.
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Фото, видео: Youtube
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