Как ЛиАЗ «украл» автомат у ЛАЗа: реальная история! (видео)

В документальном фильме собрали самые удивительные факты об автобусе ЛАЗ-695

Многие наши читатели еще помнят свои поездки «под звон бутылок» на легендарном советском автобусе ЛиАЗ-677. Но мало кто знает, что ту самую автоматическую коробку передач, подарившую нам ностальгический звон, должна была получить машина вовсе не Ликинского, а Львовского автозавода!

Действительно, гидромеханическую двухступенчатую АКП изначально предполагали ставить на другой замечательный советский автобус – ЛАЗ-695. Ее и разработали специалисты ЛАЗа, совместно с НАМИ.

Во Львове даже собрали опытно-промышленную партию автобусов с такой трансмиссией – ЛАЗ-695Ж. Более того, в 1963-65 годах собрали около сорока ЛАЗов с АКП, но после этого проект... закрыли.

Почему же он оказался на совсем другом предприятии? Все просто: коробка получилась тяжелой, и ставить его в заднюю часть заднемоторного ЛАЗа было решением заведомо провальным (по этой же причине ему толком не подошел и дизель).

То ли дело ЛиАЗ: мотор с передним расположением, гидромеханика и ведущий мост равномерно распределили нагрузку по шасси. А ЛАЗ автомата так и не заимел. Но был, тем не менее, очень удачной и интересной машиной! Смотрим видео от нем:

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Источник: Гора автофактов