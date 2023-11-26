Как ЛиАЗ «украл» автомат у ЛАЗа: реальная история! (видео)
Многие наши читатели еще помнят свои поездки «под звон бутылок» на легендарном советском автобусе ЛиАЗ-677. Но мало кто знает, что ту самую автоматическую коробку передач, подарившую нам ностальгический звон, должна была получить машина вовсе не Ликинского, а Львовского автозавода!
Действительно, гидромеханическую двухступенчатую АКП изначально предполагали ставить на другой замечательный советский автобус – ЛАЗ-695. Ее и разработали специалисты ЛАЗа, совместно с НАМИ.
Во Львове даже собрали опытно-промышленную партию автобусов с такой трансмиссией – ЛАЗ-695Ж. Более того, в 1963-65 годах собрали около сорока ЛАЗов с АКП, но после этого проект... закрыли.
Почему же он оказался на совсем другом предприятии? Все просто: коробка получилась тяжелой, и ставить его в заднюю часть заднемоторного ЛАЗа было решением заведомо провальным (по этой же причине ему толком не подошел и дизель).
То ли дело ЛиАЗ: мотор с передним расположением, гидромеханика и ведущий мост равномерно распределили нагрузку по шасси. А ЛАЗ автомата так и не заимел. Но был, тем не менее, очень удачной и интересной машиной! Смотрим видео от нем:
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Источник: Гора автофактов
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