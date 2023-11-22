Осторожно! В России появились автодилеры-призраки

В Москве задержали работников автосалона, подозреваемых в мошенничестве

Наряду с мошенниками, торгующими несуществующими машинами (в частности, случаи зафиксированы в Москве и Костроме), стоит опасаться и целых автосалонов, наживающихся на гражданах и скрывающихся от правосудия под подложными именами. Именно такие шоурумы, несколько раз сменившие название, недавно «накрыла» столичная полиция.

Работникам вменяются мошеннические действия против граждан при продаже машин. На территории Москвы они открыли несколько автосалонов и опубликовали объявления о продаже машин в кредит по очень низким ценам. Приехавшим клиентам они сообщали, что машина находится на складе и что нужно заключить предварительный договор купли-продажи, оплатить 30 тысяч рублей за предпродажную подготовку. Потом они составляли заявку на получение кредита – и начиналась «свистопляска».

«В ходе подписания кредитного договора цена автомобиля возрастала. Если у клиента возникали сомнения, то на него оказывалось психологическое давление. Затем потерпевшим предлагали другой автомобиль, стоимость которого значительно превышала рыночную, но была ниже цены выбранной им иномарки», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе розыска оперативники задержали четверых представителей автосалона на улице Привольная в Москве. В ходе обысков у них обнаружены деньги, карты, смартфоны, ноутбуки, автомобили и документы, отражающие финансовую деятельность нескольких организаций. Фигуранты взяты под стражу, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

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Источник: МВД Медиа