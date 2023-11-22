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Осторожно! В России появились автодилеры-призраки

В Москве задержали работников автосалона, подозреваемых в мошенничестве

Наряду с мошенниками, торгующими несуществующими машинами (в частности, случаи зафиксированы в Москве и Костроме), стоит опасаться и целых автосалонов, наживающихся на гражданах и скрывающихся от правосудия под подложными именами. Именно такие шоурумы, несколько раз сменившие название, недавно «накрыла» столичная полиция.

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Работникам вменяются мошеннические действия против граждан при продаже машин. На территории Москвы они открыли несколько автосалонов и опубликовали объявления о продаже машин в кредит по очень низким ценам. Приехавшим клиентам они сообщали, что машина находится на складе и что нужно заключить предварительный договор купли-продажи, оплатить 30 тысяч рублей за предпродажную подготовку. Потом они составляли заявку на получение кредита – и начиналась «свистопляска».

«В ходе подписания кредитного договора цена автомобиля возрастала. Если у клиента возникали сомнения, то на него оказывалось психологическое давление. Затем потерпевшим предлагали другой автомобиль, стоимость которого значительно превышала рыночную, но была ниже цены выбранной им иномарки», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе розыска оперативники задержали четверых представителей автосалона на улице Привольная в Москве. В ходе обысков у них обнаружены деньги, карты, смартфоны, ноутбуки, автомобили и документы, отражающие финансовую деятельность нескольких организаций. Фигуранты взяты под стражу, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Источник: МВД Медиа

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