Осторожней при покупке авто! Есть риск купить несуществующую машину

В Москве поймали автоподборщиков, «нагревших» клиентку почти на миллион рублей

Криминальные схемы вокруг покупки авто в последнее время множатся и поражают разнообразием: нередки одиночные мошенники и даже целые автосалоны которые торгуют несуществующими машинами и/или «разводят» клиентов на огромные деньги.

Сотрудники столичного угрозыска нашли и задержали во Владивостоке двух подозреваемых в хищении суммы в 935 тысяч рублей у 47-летней жительницы Москвы. Чужими деньгами злоумышленники завладели под предлогом оказания помощи в покупке машины.

Мужчины от имени некоей компании-автодилера опубликовали объявление об услугах по подбору и доставке машин из-за границы. Когда женщина откликнулась на публикацию, ей позвонил «руководитель компании» и убедил дистанционно заключить договор купли-продажи и внести взнос 35 тысяч рублей.

После оплаты он прислал кассовый ордер и сообщил, что машина готова к перевозке в Москву. Спустя две недели пострадавшая перевела аферистам еще 900 тысяч рублей, после чего дата погрузки автомобиля несколько раз перенеслась на более поздний срок, а потом «руководитель» и вовсе перестал выходить на связь. Его подельник обналичил все деньги.

История окончилась хорошо: мошенников поймали и изъяли у них всю сумму, она будет возвращена владелице. А на «автоподборщиков» завели дело по части 3 статьи 159 УК РФ и отправили под подписку о невыезде.

Источник: МВД Медиа

Фото: Depositphotos