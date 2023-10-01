#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
VW Super Beetle 1972 года выпуска, отдаленно напоминающая Rolls-RoyceВот самый дорогой способ выглядеть бедным
Это, пожалуй, самый уродливый Beetle, из...
Toyota Land Cruiser 2024Toyota представит уменьшенный Land Cruiser
Toyota разрабатывает новый внедорожник...
Новый кроссовер Kia – чем заменят SeltosНовый кроссовер Kia – чем заменят Seltos
Kia готовит новый субкомпактный кроссовер

Осторожней при покупке авто! Есть риск купить несуществующую машину

В Москве поймали автоподборщиков, «нагревших» клиентку почти на миллион рублей

Криминальные схемы вокруг покупки авто в последнее время множатся и поражают разнообразием: нередки одиночные мошенники и даже целые автосалоны которые торгуют несуществующими машинами и/или «разводят» клиентов на огромные деньги.

Сотрудники столичного угрозыска нашли и задержали во Владивостоке двух подозреваемых в хищении суммы в 935 тысяч рублей у 47-летней жительницы Москвы. Чужими деньгами злоумышленники завладели под предлогом оказания помощи в покупке машины.

Мужчины от имени некоей компании-автодилера опубликовали объявление об услугах по подбору и доставке машин из-за границы. Когда женщина откликнулась на публикацию, ей позвонил «руководитель компании» и убедил дистанционно заключить договор купли-продажи и внести взнос 35 тысяч рублей.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Новый обман при покупке авто – вы покупаете машину, которой нет

После оплаты он прислал кассовый ордер и сообщил, что машина готова к перевозке в Москву. Спустя две недели пострадавшая перевела аферистам еще 900 тысяч рублей, после чего дата погрузки автомобиля несколько раз перенеслась на более поздний срок, а потом «руководитель» и вовсе перестал выходить на связь. Его подельник обналичил все деньги.

История окончилась хорошо: мошенников поймали и изъяли у них всю сумму, она будет возвращена владелице. А на «автоподборщиков» завели дело по части 3 статьи 159 УК РФ и отправили под подписку о невыезде.

Источник: МВД Медиа

Фото: Depositphotos

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0