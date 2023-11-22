Дуэйн Скала Джонсон нанес сильный удар по Тесле

Оказалось, что Дуэйн Скала Джонсон никогда не слышал о Tesla Cybertruck

Директор Tesla Илон Маск любит бесплатную рекламу, и недавно он получил такую рекламу, что она попала в мемы про человека, который впервые слышит про давно известную вещь или факт.

Как было дело. Во время недавнего подкаста Джо Рогана с Дуэйном Скалой Джонсоном выяснилось, что актер, фанатеющий от пикапов, ни разу до сих пор не слышал про Tesla Cybertruck.

Дуэйн Скала Джонсон

Это произошло, когда Скала затронул тему автомобилей, вероятно, зная, что Роган большой автолюбитель. Когда актер спросил ведущего, на каком автомобиле тот ездит, Джо рассказал про свою Tesla Model S, которую он «просто обожает».

Затем Джонсон спросил, выпускает ли Tesla пикапы. И тут появился мемный кадр: «Кибер что?!».

Дуэйн Скала Джонсон долгое время сотрудничал с Ford – несколько лет. При этом он не только собрал приличную коллекцию Фордов, но и дарил друзьям и знакомым пикапы Ford F-150. Сам же актер нередко ездит на Ford F-150 Raptor R.

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Фото, видео: YouTube