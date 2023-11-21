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Дилеры завезли в РФ партию седанов из Ирана

Стали известны цены иранского седана Iran Khodro Dena

В России одновременно в нескольких крупных дилерских центрах стартовали продажи нового иранского седана Iran Khodro Dena. Корреспондент информагентства REX узнал цены новинок.

Марка официально не представлена на рынке РФ, автомобили ввозятся в нашу страну по схеме параллельного импорта. В зависимости от комплектации цены с учетом различных скидок могут варьироваться от 1 миллиона до 1,7 млн рублей.

Iran Khodro Dena
Iran Khodro Dena
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В частности, четырехдверный Iran Khodro Dena с мотором объемом 1,7 л мощностью 150 л.с., работающим в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, можно купить по цене ниже, чем у отечественной Lada Vesta в топовой комплектации. Для сравнения, стоимость Lada Vesta Sportline с двигателем в 118 «лошадей» составляет порядка 2,2 млн рублей.

Российскому покупателю доступна также еще она модель от иранского автопрома — Iran Khodro Tara, это видоизменный Peugeot 301 с мощностью двигателя 113 л.с.

По мнению экспертного сообщества, приход на российский рынок иранских, а также новых китайских марок не вызовет ажиотажа у россиян. Рынок замер в ожидании нормализации ситуации с ценами, которые значительно выросли после ухода европейских брендов.

Источник: iarex.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулемauto.ru/rolf_altufevo_multibrand_moskva
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Фото:За Рулемauto.ru/rolf_altufevo_multibrand_moskva
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