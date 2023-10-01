Иностранный конкурент Весты стал дешевле ее самой
Iran Khodro Dena подешевел в России и стал доступнее Lada Vesta
В августе этот автомобиль стоил от 1,57 миллиона рублей, а сейчас его можно приобрести за 1,45 миллиона рублей.
Iran Khodro Dena
По такой привлекательной цене (без учета скидок за trade-in и кредит), московский дилер предлагает Dena со следующим оснащением: медиасистема с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида с датчиками парковки, климат-контроль и электростеклоподъемники.
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Автомобиль оснащен 1,7-литровым двигателем мощностью 115 лошадиных сил, который работает в паре с механической коробкой передач.
Стоит отметить, что мощность обычной Lada Vesta с 1,6-литровым двигателем составляет 106 лошадиных сил.
Источник: Автоновости дня
Фото: khodrobank.com
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