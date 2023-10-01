Иностранный конкурент Весты стал дешевле ее самой

Iran Khodro Dena подешевел в России и стал доступнее Lada Vesta

В августе этот автомобиль стоил от 1,57 миллиона рублей, а сейчас его можно приобрести за 1,45 миллиона рублей.

Iran Khodro Dena

По такой привлекательной цене (без учета скидок за trade-in и кредит), московский дилер предлагает Dena со следующим оснащением: медиасистема с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида с датчиками парковки, климат-контроль и электростеклоподъемники.

Автомобиль оснащен 1,7-литровым двигателем мощностью 115 лошадиных сил, который работает в паре с механической коробкой передач.

Стоит отметить, что мощность обычной Lada Vesta с 1,6-литровым двигателем составляет 106 лошадиных сил.

Источник: Автоновости дня

Фото: khodrobank.com