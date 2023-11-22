Фабрику Tesla захватили постельные клопы

На фабрике Tesla травят клопов, а страдают от этого – люди

Рабочие фабрики Tesla в Нью-Йорке говорят, что руководство с большим опозданием отреагировало на жалобы на постельных клопов, которые вдруг завелись на предприятии.

Да и реакция была странная – насекомых травили прямо при работниках, не останавливая производство, и люди тошнили по углам.

В местной службе по безопасности и гигиене труда (OSHA) заявили, что получили десятки жалоб от работников Gigafactory в Буффало (штат Нью-Йорк, США) на постельных клопов. Жалобы начали поступать еще 9 ноября.

Не видя реакции со стороны руководства и госслужб, работники Гигафабрики выкладывали в соцсети фото и видео постельных клопов, которые ползают не только по их рабочим местам, но и по ногам и рукам.

Власти же бездействовали потому, что просто не могли связаться с руководством Гигафабрики. Потом начался период отговорок «Мы изучаем вопрос».

В итоге были наняты дезинсекторы. Но решение проблемы оказалось хуже самой проблемы – травили клопов прямо при работниках и без предупреждения. Пришли, обрызгали все ядами и скрылись.

Позже работникам объяснили, что использованное химическое вещество – это Steri-Fab, производитель которого заявляет, что оно безопасно для людей. Проверка этой информации подтвердила – да, безопасно, но только после того, как высохнет.

В итоге у людей разъедало глаза, наблюдались проблемы с дыханием и головокружение, а также отеки горла, тошнота и много прочих «бонусов».

Теперь по этому поводу ведется следствие, и вполне может оказаться, что наказывать Теслу не за что.