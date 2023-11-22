В комплектации First у Voyah Dream First — потолок с эффектом «звездное небо»

«Моторинвест» анонсировал продажи люксового минивэна Dream от 16,9 млн рублей

Официальный представитель бренда Voyah в РФ — «Моторинвест», анонсировал старт продаж люксового электрического минивэна Dream в особой комплектации First. Сообщение об этом распространила пресс-служба предприятия.

Отмечается, что в 10 дилерских центрах уже доступна для заказа лимитированная партия четырехместных электрокаров, стоимость которых стартует от 16,9 млн рублей.

Voyah Dream

В комплектацию First входят сиденья 2-го ряда Wisdom Royal, подставки для ног с электроприводом, подогревом, вентиляцией и функцией массажа, электрорегулировка сидений в 10 направлениях, а также сдвижные боковые двери с электроприводом. Салон автомобиля трансформируется в место для отдыха или мобильный офис.

В салоне Voyah Dream First три инновационных мультимедийных экрана, диагональю 12,3 дюйма. В помощь водителю — управление навигационной системой и большое количество электронных ассистентов, включая систему автономного вождения с функцией дистанционной (RPA) и автоматической парковки. В особую комплектацию включена аудиосистема Dynaudio с 12-ю динамиками и подсветка салона с 64-я вариантами цветов, а также потолок с эффектом «Звездное небо».

Voyah Dream

На старте продаж Voyah Dream First доступен в гибридной версии PHEV с двумя электродвигателями и бензиновым мотором, объемом 1,5 л суммарной мощностью 394 л. с. Автомобиль до «сотки» разгоняется за 6,6 с, максимальная скорость — 200 км/ч. Запаса хода батареи хватит на 750 км, на зарядку потребуется примерно 4,5 часа.

Voyah Dream

В комплектацию First входят система полного привода, пневматическая подвеска с функцией Magic Carpet, интеллектуальная система ночного видения, автоматическая регулировка положения передних фар по высоте, ионизатор воздуха и аромадиффузор с несколькими вариантами ароматов на выбор, светодиодные фары проекционного типа и более 20 интеллектуальных ассистентов водителя. На автомобили, ввезенные официально на территорию РФ, действует гарантия 5 лет (или 100 тыс. км).

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Источник: iz.ru