Инспектор ДПС накажет за «нештатный» компрессор или зарядное устройство
Некоторые автовладельцы кроме стандартного оборудования в автомобилях, используют различные гаджеты, упрощающие управление автомобилем. Но есть определенные устройства, за применение которых инспекторы ДПС могут выписать штраф. Корреспондент njcar.ru узнал у ГИБДД, от каких технических новаций лучше отказаться.
Установка различных дополнений, не соответствующих заводским требованиям к конструкции автомобиля, запрещена Правилами дорожного движения. Речь идет о тюнинге с поднятием подвески и изменения штатной светотехники. Инспекторы ГИБДД могут выписать водителю штраф за установку лебедок, нестандартных багажников на крыше, прямоточных глушителей и фаркопов. Особое внимание во время проверок инспекторы уделяют установленным оптическим устройствам.
Речь идет, в частности, о стробоскопах и мигалках, встроенных в компрессор или зарядное устройство. В любом интернет-магазине продавцы предлагают зарядные устройства для автомобиля по цене порядка 1 тысячи рублей, со светодиодами, имитирующими красно-синие спецсигналы ГИБДД или стробоскоп.
Статья 12.4 КоАП РФ категорически запрещает использование подобных устройств. За нарушение этого правила предусмотрен не только штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, но и изъятие устройств, если их цвет и режим не соответствуют требованиям Правил дорожного движения.
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Источник: njcar.ru
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